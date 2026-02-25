Rebaja el 50% del pasaje de adulto mayores: Así puedes solicitar la tarjeta TAM

25 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Si tienes 65 años o más puedes solicitar o comprar la Tarjeta Adulto Mayor (TAM), con la que se puede acceder a un descuento del 50% en la tarifa del transporte público en la Región Metropolitana.

Es un beneficio para personas de la tercera edad que usan los buses de la Red Movilidad, Metro de Santiago y MetroTren (Alameda-Nos), en los que se les permite pagar $390 por viaje.

¿Cómo solicitar la tarjeta TAM?

ChileAtiende indica que si es primera vez que la obtienes, puedes pedirla gratuitamente llamando y acudiendo a tu Caja de Compensación:

La Araucana: 600 422 81 00.

600 422 81 00. 18 Septiembre: 600 718 18 18.

600 718 18 18. Caja Los Héroes: 600 222 99 99.

También se puede solicitar en una oficina de ChileAtiende o de Metro, con la cédula de identidad; o en una Caja Vecina u oficina de Atención al Cliente Bip! para realizar el pago, indicando el RUN de la persona beneficiaria.

En estos últimos casos, el trámite tiene un costo de $1.550 y se puede pagar en efectivo o tarjeta.

