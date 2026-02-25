El gesto de Jesse con un padre y su hija antes del show en Viña: La joven se puso a llorar de emoción
- Por Vicente Guzmán
Jesse y Joy encendieron la tercera noche del Festival de Viña del Mar con un show que incluyó sus mejores éxitos y sorpresivas muestras de cercanía con la gente y todo el público de la Quinta Vergara.
Además de que Joy apareció en la galería en el comienzo del show, horas antes Jesse tuvo un tierno gesto con una joven y su padre, lo que incluso desató las lágrimas.
Jesse les regaló entradas
A través de un video en redes sociales, el hombre del dúo compartió un emotivo registro horas antes de su show, cuando apenas había algunos asistentes al evento.
En ese momento, Jesse se acercó a un padre con su hija que estaban en la galería, se presentó, los saludó y les regaló dos entradas para las primeras filas, para que pudieran disfrutar su show de más cerca.
Ambos se quedaron sin palabras, sin entender bien lo que sucedía y sin captar que el propio artista les estaba regalando entradas para su show. Finalmente, la joven se dio cuenta de que era el mismísimo Jesse y se puso a llorar de emoción mientras se tomaban una selfie y le firmaba su sombrero.
Más tarde, la joven comentó a Mega: "Fue una gran sorpresa, no me lo esperaba. Habiendo tantas personas acá, nunca pensé que yo podía ser la ganadora. Estoy muy feliz y le agradezco mucho a Jesse, lo quiero mucho. Estaba muy nerviosa, quedé en shock y después reaccioné, pero estaba tan nerviosa que no me salían las palabras".
Cabe consignar que Jesse y Joy suelen hacer este tipo de dinámicas antes de su show, aunque pocos se esperaban que pudieran hacerlo en la Quinta Vergara.
