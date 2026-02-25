Logo Mega

Un lujoso auto deportivo y la marca Pinigol: Estos son los 16 bienes de Mauricio Pinilla que se rematan este miércoles

A partir de las 12:00 horas de este miércoles 25 de febrero, se realizará un gran remate de bienes pertenecientes a Mauricio Pinilla, que hace unos días fue declarado en quiebra por el 15° Juzgado Civil de Santiago tras acumular una millonaria deuda de 1.670 millones de pesos.

El exfutbolista suma deudas con siete entidades bancarias y acreedores, originadas por un fallido negocio realizado en 2016 con un bar en el barrio Bellavista. Pinigol fue apuntado por no pagar los arriendos del local y de violar diversas cláusulas del contrato, además de ser acusado de usura por parte de su exsocio y representante legal de la compañía.

Los bienes de Pinilla que serán rematados

Esta será la primera de dos subastas que se realizarán sobre los bienes de Pinilla, e incluye un lujoso auto deportivo del año 2022, la marca Pinigol, además de acciones en varias compañías, incluyendo en el Bar Constitución, que dio inicio a los problemas económicos del deportista.

Revisa a continuación todo lo que se rematará este miércoles:

  1. Vehículo BMW 330i año 2022 — Sin postura mínima
  2. Marca Pinigol — Sin postura mínima
  3. Derechos del 1,175% en el loteo de terreno P Uno-H Antigua Hacienda Apoquindo — Mínimo de $47.399.254
  4. 100% de 10 acciones Inversiones Doña Matilda SpA RUT: 76.684.778-1 — Sin postura mínima
  5. 100% de 10 acciones Inversiones Doña Agustina SpA RUT: 76.684.777-3 — Mínimo de $1.000.000
  6. 100% de 100 acciones en Grosseto SpA, RUT: 77.311.027-1 — Sin postura mínima
  7. 98% en Asesorías e Inversiones Lumaro Limitada, RUT: 76.045.660-8 — Sin postura mínima
  8. 30% en Ate SpA, RUT: 76.882.983-7 — Sin postura mínima
  9. 100% en Inversiones Maualessan SpA, RUT 76.244.706-1 — Sin postura mínima
  10. 80% en Asesorías e Inversiones Maguri Limitada, RUT: 76.395.827-2 — Sin postura mínima
  11. 50% en Constructora London House Limitada, RUT: 76.244.867-K —Sin postura mínima
  12. 50% en Comercial Kavod Limitada, RUT: 76.307.495-1 — Sin postura mínima
  13. 25% en Bar Constitución SpA, RUT: 76.522.432-2 — Sin postura mínima
  14. 100% en Smarthouse SpA, RUT: 76.455.210-5 — Sin postura mínima
  15. 100% en SF y Asesorías Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera EIRL, RUT: 77.083.906-8 — Sin postura mínima
  16. 100% en Servicios Grosseto SpA, RUT: 77.868.623-6 — Mínimo de $1.000.000

Adicionalmente, está fijada para el 26 de marzo una segunda subasta de una parcela en Chicureo que tiene un terreno de más de 3.300 m² y 500 m² construidos. El valor mínimo es de UF 36.041 (más de $1.400 millones).

¿Cómo acceder a la subasta de hoy miércoles?

La subasta de hoy será realizada por Q’Remate de forma presencial en Las Frambuezas s/n esquina Av. España (Juan Ortegabeiza), en la localidad de Batuco, comuna de Lampa.

Si requieres más información, puedes escribir al correo contacto@qremate.cl o llamar al teléfono +56 9 84088262.

