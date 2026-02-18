Gissella Gallardo cuenta detalles de la quiebra de Mauricio Pinilla: "Pensé que no iba a salir públicamente"

18 feb. 2026 - 18:50 hrs.

Mauricio Pinilla atraviesa un difícil momento. Hace unos días reveló en un programa que fue diagnosticado con cáncer a la piel, lo que lo llevó a recibir cientos de muestras de cariño en redes sociales.

Ahora, el exfutbolista vive otro episodio complicado, ya que este miércoles trascendió que un tribunal declaró su quiebra por deudas que suman $1.670 millones.

El escenario para "Pinigol" no es el ideal, así que fue su pareja, Gissella Gallardo, quien en un programa de Canal 13 salió a aclarar la situación financiera del panelista deportivo.

¿Qué dijo Gissella Gallardo?

En el espacio televisivo, la periodista partió negando rumores de una separación entre ambos, lo que también se tomó la discusión en la farándula criolla: "Con Mauricio decidimos no usar argolla de matrimonio", expresó.

"No he usado desde que volvimos, y también no seguirlo en redes sociales para que no se especulara sobre lo que se está especulando, de que dejé de seguirlo. No estoy separada", sostuvo.

"La sentencia aún no está dicha"

Acerca del escenario financiero de Pinilla, dejó en claro que "yo llevo como dos años con esto. Pensé que no iba a salir públicamente. Quiero aclarar que esta es una liquidación que no fue solicitada por una deuda directa de Mauricio, sino por la deuda de arrendamiento que él garantizó como codeudor solidario".

A lo anterior, agregó que "la sentencia aún no está dicha y se encuentra apelada en la Corte de Apelaciones".

