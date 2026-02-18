"Amo que vean cosas donde no las hay": Gissella Gallardo sale al paso de rumores de quiebre con Mauricio Pinilla

18 feb. 2026 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista y creadora de contenido Gissella Gallardo aclaró, nuevamente, en una historia de Instagram los rumores sobre una supuesta ruptura con el exfutbolista, Mauricio Pinilla. En el video se puede ver a Pinilla junto a Mauricio, el hijo menor de la pareja.

"Amo que vean cosas donde no las hay", escribió Gallardo en la historia donde Pinilla y su hijo parecen estar despertando.

La pareja ya había aclarado que no estaban atravesando una nueva crisis o ruptura en su relación, pues, luego de conocerse el diagnóstico que recibió el exdelantero, ambos dijeron públicamente que lo estaban enfrentando como familia.

No tenía el anillo de matrimonio

El matrimonio de Pinilla y la comunicadora ha estado en repetidas ocasiones en el ojo de la farándula, pues, no es secreto que han pasado por algunas crisis, incluso, una separación que duró dos años, debido a rumores sobre una supuesta infidelidad.

@Gissepaz Instagram

En 2024 la pareja se reconcilió y, hasta el momento, la realidad no parece ser distinta. No obstante, hace unos días, luego de que Gallardo publicara varias fotos en sus redes sociales en las que no tenía su anillo de matrimonio, surgió una nueva sospecha de quiebre.

Esto llamó la atención de usuarios en redes sociales que no tardaron en sacar conclusiones. El exjugador de la Roja no ha emitido comentarios al respecto.

