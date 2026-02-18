Sernac emite alerta por calefont con "riesgo de fuga de gas y accidentes": Se han vendido más de 14 mil unidades
¿Qué pasó?
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad preventiva tras ser informado de un desperfecto detectado en cuatro modelos de calefones de la marca Midea Carrier, comercializados en el país.
Según indicó la empresa al organismo fiscalizador, algunos equipos podrían presentar riesgos asociados a un conector de entrada de gas incorrecto incluido en sus embalajes.
¿Cuáles son los modelos afectados?
De acuerdo con Sernac, los modelos involucrados en esta alerta son:
- MGWH5-10MDNCLW-GL (5 L/min)
- MGWH7-14MDNCLW-GL (7 L/min)
- MGWH10-20MDNCLW-GL (10 L/min)
- MGWH13-26MDNCLW-GL (13 L/min)
No se han registrado accidentes
El informe detalla que “se ha detectado que algunos embalajes podrían haber incluido un conector de entrada de gas incorrecto”.
En concreto, estos productos “podrían tener instalado un conector de entrada incompatible, incorporado en los embalajes del producto, implicando un riesgo para la seguridad de los consumidores en caso de no haber sido instalados correctamente por un técnico certificado”.
La alerta abarca 14.494 unidades actualmente en manos de consumidores y que fueron comercializadas entre febrero y diciembre de 2025.
En caso de haberse utilizado el conector incorrecto, podría existir riesgo de fuga de gas y accidentes, especialmente si la instalación no fue validada por un técnico autorizado por la SEC. Pese a ello, la empresa reportó que no se han registrado accidentes asociados a esta falla.
¿Qué hacer si tengo un calefón incluido en la alerta?
Sernac indica los siguientes pasos:
- Confirmar la instalación con un técnico certificado por la SEC, verificando que cumpla con la acreditación requerida para trabajar con productos a gas.
- Si la instalación no fue realizada por un técnico con certificación SEC, la persona consumidora debe comunicarse con el Centro de Contacto de Midea y enviar fotografías de la instalación.
- La empresa informará —una vez recibidas las imágenes— si es necesaria una visita técnica presencial.
- Los canales de contacto habilitados son:
- Call center: 600 461 1000
- WhatsApp: +56 9 3469 7610
- Correo: ayuda@contactomidea.com
- Sitio web: https://www.mideastore.cl/
