Beneficiará a más de 2 mil agricultores: Así será el nuevo embalse que se construirá en el sur del país

17 feb. 2026 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este lunes se anunció un nuevo proyecto de gran envergadura para la región del Ñuble: la construcción del Embalse Zapallar.

El megaproyecto está avaluado en más de US$158 millones y dentro de sus objetivos está beneficiar a agricultores y garantizar agua potable para consumo humano.

Los detalles de la infraestructura en Ñuble

Desde el Ministerio de Obras Públicas transparentaron que su entrada en operación se tiene contemplada para que comience durante el 2030.

Además de beneficiar a agricultores y generar abastecimiento de agua potable, el embalse viene a solucionar problemas modernos de la sociedad, como el combate de incendios forestales en verano y el control de crecidas del río en invierno.

Se espera también que el proyecto fomente el crecimiento exponencial del turismo y el desarrollo comercial de la zona de la región donde se ubicará.

Mira la maqueta digital:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ministerio de Obras Pu?blicas (@mop_cl)

