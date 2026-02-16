Nuevos puentes y pasos de fauna: Así quedará la Ruta 5 Sur en el tramo que unirá Chacao y Chonchi en Chiloé

16 feb. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

El día de ayer se anunció la adjudicación de la licitación de uno de los proyectos más grandes y ambiciosos en la región de Los Lagos: la mejora y extensión de la ruta 5 sur que une Chacao y Chonchi en Chiloé.

La infraestructura avaluada en US$594 millones apunta a mejorar la conectividad y la seguridad en la carretera a lo largo de 126 kilómetros.

Los detalles del megaproyecto en Chiloé

Dentro de los más de 100 kilómetros que abarcará, se contempla la construcción de 7 nuevos puentes, 41 kilómetros de calles de servicio y 14 enlaces desnivelados, además de la ampliación de bermas.

Y en cuanto a peatones, se detalló que se instalarán múltiples paraderos de locomoción pública, más zonas con iluminación, mejoras en las intersecciones y 7 pasos de fauna.

"Cumpliendo con la promesa de la ruta 5 entre Chacao y Chonchi. Conectividad total para el Archipiélago de Chiloé", mencionó la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien agregó que la ruta conectará con el futuro Puente Chacao.

