Macarena Tondreau es víctima de violenta encerrona junto a su hija de 11 años en Vitacura

16 feb. 2026 - 06:33 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz y presentadora de televisión Macarena Tondreau fue víctima de un violento robo bajo la modalidad de encerrona durante la noche del domingo en la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el asalto fue perpetrado por una banda de delincuentes a eso de las 23:00 horas en la Autopista Vespucio Oriente, cuando la víctima se encontraba en su automóvil junto a su hija de 11 años.

En medio del atraco, una de las mascotas de la familia escapó del vehículo y fue atropellada en las cercanías, falleciendo.

¿Qué dijo Macarena Tondreau por la encerrona?

Macarena relató que "nos detiene un vehículo adelante, justo en la salida (de la autopista), entonces no había manera de moverse de ahí. Nosotros alcanzamos a frenar justo atrás sin chocarlo y se bajan, la verdad que no me acuerdo si eran 3 o 4 individuos".

"Dos de ellos son los que se ponen a mis lados armados con arma de fuego, me apuntaron al vidrio, y el que estaba al lado de mi hija trató de romper el vidrio con un martillo. Nos apuntaban con las armas, trataban de ver si teníamos aros de oro, como que te tironeaban", sumó.

"Yo al final (trataba) de sacar el celular y guardarlo para después comunicarme, pero me lo vieron, obviamente, me lo quitaron. Creo que estaban a rostro descubierto, sé que eran jóvenes, veintitantos años, chilenos", relató.

¿Qué dijeron las autoridades por la encerrona?

El subcomisario Luis Torres, de la Biro Incri de la Policía de Investigaciones (PDI), detalló que "un vehículo se posicionó por delante de ellos, momentos en los cuales descienden una cantidad de entre tres a cuatro sujetos desconocidos masculinos, los cuales intimidan a la víctima con armas de fuego y otros elementos tipo martillo, logrando bajarla para así hacerse el vehículo y huir en dirección desconocida".

"Horas después, alrededor de dos o tres horas después, se logra la ubicación del vehículo sustraído en una comuna del sector norte de la ciudad de Santiago (Conchalí), y en este momento está siendo periciado para lograr obtener algún indicio de interés criminalístico", agregó.

Torres consignó que "habrían cámaras de seguridad" que captaron el asalto. "Además, se está indagando por cámaras de seguridad en otros sectores que también ayudarían para la investigación".