Secuestro ocurrido en La Granja: PDI entrega detalles y afirma que uno de los detenidos es un menor de edad

15 feb. 2026 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas se dieron a conocer los detalles de una investigación por un delito de secuestro que ocurrió el 11 de agosto de 2025 en la comuna de La Granja, Región Metropolitana.

La PDI detalló que hay tres personas detenidas por el hecho mencionado anteriormente, en el que un ciudadano fue abordado en la vía pública por dos hombres y una mujer. Uno de los involucrados es menor de edad.

¿Qué informó la PDI por el secuestro de La Granja?

El subprefecto Claudio Caro dijo que "la Bipe Antisecuestro Metropolitana detuvo a tres personas, todos chilenos, por su responsabilidad en el delito de secuestro que ocurrió en el mes de agosto del año 2025".

"La víctima, un chileno de 31 años, fue secuestrado y mantenido en cautiverio en el domicilio de uno de los detenidos por aproximadamente una hora. En este tiempo, fue torturado, golpeado con objetos contundentes y lo acusaron de un delito de robo", agregó la autoridad de la PDI.

Las tres personas involucradas en el secuestro son de nacionalidad chilena, a quienes el tribunal les imputó el delito de secuestro. Un hombre y una mujer quedaron en prisión preventiva, mientras que el menor de edad quedó en internación provisoria a la espera de lo que determine el juez.

