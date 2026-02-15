Senapred solicita evacuar dos sectores de Vichuquén por incendio forestal

15 feb. 2026 - 16:14 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred solicitó este domingo evacuar dos sectores de la comuna de Vichuquén, región del Maule, por un incendio forestal que se desarrolla en la zona.

De acuerdo al organismo, el llamado va dirigido a los sectores de Culenmapu y Borde del Lago. Para reforzar la medida, se activó mensajería SAE.

Desde la institución recordaron "actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta". Asimismo, se pidió "considerar a las mascota y sus necesidades".

Alerta Roja en Vichuquén

Desde el sábado existe una Alerta Roja para la comuna de Vichuquén por un incendio forestal que comenzó a desarrollarse en el sector de Alto Llico.

Durante la tarde se entregó una actualización de la emergencia. Hasta las 12:24 horas, el siniestro seguía en combate y se contabilizaban 250 hectáreas.

El incendio se desarrolla cercano a sectores habitados. De momento, se reportan tres viviendas afectadas y una persona lesionada, correspondiente a un brigadista de Conaf.