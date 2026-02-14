Llaman a evacuar sector de Vichuquén por incendio forestal: Senapred decretó Alerta Roja

14 feb. 2026 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred solicitó evacuar un sector de la comuna de Vichuquén, en la región del Maule, por un incendio forestal que afecta a la zona y que amenaza sectores habitados, motivo por el que también se decretó Alerta Roja.

El llamado a evacuar va dirigido al sector Quebrada Culenmapu. Para reforzar la medida, se activó mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).

Desde la institución llamaron a "actuar con calma y acatar las indicaciones de las autoridades". También, recordaron "siempre considerar a las mascotas".

Alerta Roja para Vichuquén y Nueva Imperial

Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Vichuquén por incendio forestal. De acuerdo al organismo, el siniestro se desarrolla en el sector de Alto Llico.

También, se decretó Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial, en la región de La Araucanía. El fuego tiene lugar en el sector de Boroa.

En ambos casos, van 10 hectáreas arrasadas y las llamas se registran "cerca de sectores habitados". La medida estará vigente desde este sábado y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".