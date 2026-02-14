Máximas de hasta 37°: Meteorología emite alerta por altas temperaturas en tres regiones del país, incluida la Metropolitana

14 feb. 2026 - 16:49 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado una alerta por altas temperaturas en tres regiones del país, que en algunos casos podrían alcanzar máximas de 37°.

¿Dónde y cuándo se registrarán las altas temperaturas?

El evento, cuya condición sinóptica responde a una "dorsal en altura", se desarrollará entre la tarde y noche del próximo martes 17 de febrero.

El calor se registrará en las regiones de:

Coquimbo: Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos

Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos Valparaíso: Litoral, Cordillera Costa

Litoral, Cordillera Costa Metropolitana: Cordillera Costa, Valle, Precordillera

Máximas de hasta 37°C

En todas las zonas de la región de Coquimbo que se verán afectadas por este fenómeno se registrarán máximas de 33 a 35°.

En el litoral de la región de Valparaíso, se esperan 28 a 30°. En la cordillera costa, entre 35 y 37°.

En la cordillera costa de la Región Metropolitana, los registros serán de 33 a 35°; en valle y precordillera, entre 34 y 36°.

¿Qué significa una alerta meteorológica según la DMC?

La DMC emite alertas meteorológicas cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado, "cumplir las instrucciones generadas por las autoridades y estar preparado para medidas extraordinarias".

