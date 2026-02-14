Logo Mega

Temblor se registra en la zona norte del país: Esta fue la magnitud del movimiento telúrico

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 13:11 horas, un temblor de magnitud 3.6 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó 35 km al sureste de Putre, en la región de Arica y Parinacota. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 134 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

