¿Cuánto ganaron las personas que se disfrazaron de plantas en el show de Bad Bunny en el Super Bowl?: Más de...

Siguen saliendo a la luz algunos de los detalles de lo que fue la bullada presentación de Bad Bunny en el show de mediotiempo de la sexagésima edición del Super Bowl.

Uno de los aspectos que no pasó desapercibido tras la presentación del puertorriqueño en el Levi's Stadium tuvo que ver con las personas que se disfrazaron de planta para dar un efecto visual y caribeño a la presentación del reciente ganador de un Grammy.

En total, fueron 330 personas las que cumplieron este rol, destacando por su prolijidad a la hora de coordinarse para la puesta en escena.

De acuerdo a lo que destaca el medio Marca, la directora creativa del espectáculo, Harriet Cuddeford, indicó que "esa solución de convertir a las personas en plantas, y luego hacer que las personas planta subieran y bajaran a tiempo, además de todos los decorados y todos los intérpretes, fue audaz en todos los sentidos".

¿Cuánto cobraron las personas que actuaron de planta en el show de Bad Bunny?

Según el mismo portal, Darren Rovell, de CLLCT Media, las personas que tomaron este rol cobraron un total de 18,7 dólares por hora.

Considerando que trabajaron un total de 70 horas, incluyendo ocho días de ensayos y el día del partido, lo recibido asciende a 1.309 dólares, algo así como 1.120.851 pesos chilenos, considerando el valor del cambio al pasado 11 de febrero.

