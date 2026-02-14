Alcaldesa de Lo Espejo se reunió con el ministro de Seguridad Pública y denunció nuevas amenazas de muerte

14 feb. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), se reunió con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y tras el encuentro denunció nuevas amenazas de muerte de parte del crimen organizado de esa comuna de la Región Metropolitana.

"Tuve la oportunidad de reunirme con el ministro Cordero; estuvimos abordando las diferentes problemáticas asociadas a las amenazas que he recibido. Efectivamente, durante la tarde de ayer 12 de febrero, recibí nuevas amenazas, en este caso por vía escrita", señaló.

Además, informó que los antecedentes de estas nuevas amenazas ya fueron remitidos a la Fiscalía y también a la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).

El miércoles pasado, la jefa comunal, que está embarazada de 7 meses, reveló que varios grupos de narcotraficantes de la comuna reunieron cerca de $100 millones para matarla, debido a la serie de medidas que ha implementado para dificultar el accionar de estas bandas criminales.

En tanto, el ministerio declaró: "Porque la seguridad es una tarea que hacemos entre todos, el ministro Cordero se reunió con la alcaldesa Javiera Reyes, sosteniendo el apoyo a ella y su gestión en Lo Espejo. Seguimos trabajando junto a las autoridades locales por un país más seguro para todas y todos".

Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, junto a miembros del directorio, también se reunió con el ministro Cordero con el fin de revisar las medidas de seguridad en este y otros casos. En ese sentido, Alessandri confirmó que siete alcaldes tienen protección policial.