Anuncian cortes de luz por hasta 6 horas este sábado en la Región Metropolitana: Revisa todas las comunas afectadas

14 feb. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en dos comunas de la Región Metropolitana para este sábado 14 de febrero. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este sábado, Enel anunció trabajos programados en tres sectores de dos comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta seis horas.

Las comunas que tendrán cortes de luz este sábado

Lampa desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Lampa desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Puente Alto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

