Anuncian importante corte de luz para Santiago: Revisa qué día será y los sectores afectados

13 feb. 2026 - 15:29 hrs.

¿Qué pasó?

Enel informó sobre un importante corte de luz que afectará a más de 6.000 hogares en algunos sectores de la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana, el lunes 16 de febrero.

La medida forma parte de un plan de trabajos programados y podría extenderse hasta por seis horas, específicamente entre las 00:00 y las 06:00 horas, indicaron desde la compañía de electricidad

Según detallaron desde Enel, el corte se debe a que "la empresa de transmisión que opera la red de alta tensión en algunos sectores de la comuna de Santiago realizará una desconexión programada en la Subestación San Cristóbal, instalación que abastece de energía a Enel Distribución".

Se buscae mejorar la calidad del suministro eléctrico en parte del Centro Cívico

"Esta actividad corresponde a trabajos de mantenimiento preventivo que serán ejecutados por el equipo técnico de la empresa transmisora en sus propias instalaciones y que son ajenos al sistema de distribución", aclararon.

En la misma línea, desde la compañía mencionaron que "con el objetivo de mejorar la calidad del suministro eléctrico en parte del sector del Centro Cívico, estos trabajos implicarán una interrupción del servicio que afectará aproximadamente a 6.200 clientes en un sector de la comuna de Santiago".

"Enel Distribución ha informado oportunamente sobre esta interrupción programada tanto a sus clientes como a las autoridades correspondientes. Asimismo, mantendrá una coordinación permanente con la empresa transmisora para dar seguimiento al desarrollo de los trabajos", zanjaron.

El mapa del corte de luz del lunes 16 de febrero en Santiago

