13 feb. 2026 - 15:40 hrs.

Este viernes 13 de febrero, Copec continúa con su campaña de una hora de bencina gratis al día en diferentes estaciones de servicio del país.

Primero fue el turno de la estación de servicio de Camino a Tuniche, comuna de Rancagua; mientras que el martes el beneficio aplicó en la bencinera de Av. 4 Esquinas N° 1550, en la ciudad de La Serena. El miércoles ocurrió en San Felipe y el jueves fue en Talca.

1 ¿Dónde hay bencina gratis este viernes? Revisa la estación de servicio que regalará combustible hoy 2 Tendrá más de 3.000 metros cuadrados: Inician construcción de subcomisaría en Viña del Mar 3 Anuncian importante corte de luz para Santiago: Revisa qué día será y los sectores afectados 4 Detectan ocultamiento de información en accidente en mina El Teniente: Codelco despide a vicepresidente y dos altos ejecutivos 5 La marca de ropa española que llegará a Chile: Ya está en México, Perú y Colombia Lo más visto de Nacional

¿Qué estación de Copec regalará bencina este viernes?

Para este viernes, la estación de servicio de Copec que regalará bencina entre las 16:00 y las 17:00 horas será la ubicada en Av. Santiago Arata 3190, en Arica.



Para recibir el beneficio, solo debes ir a la sede entre esos horarios y ya podrás cargar bencina en tu vehículo por un monto máximo de $120.000.

La promoción se mantendrá vigente hasta el domingo 15 de febrero y cada día se ofrecerá bencina gratis a todos los conductores, sin importar su tipo de vehículo.

"Cada día (rige) en una estación de servicio distinta a lo largo de Chile. Siempre te avisaremos a la misma hora: 15:30 horas", mencionó la empresa.