Alerta Roja por incendio forestal en Linares y San Fernando: Reportan humo en la Ruta 5

13 feb. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este viernes Alerta Roja por incendio forestal en la comuna de Linares, región del Maule, y San Fernando, región de O'Higgins.

Según indicó el organismo, la medida estará vigente hasta que las condiciones así lo ameriten.

Incendio en Linares

En el caso de Linares, la el incendio fue denominado como "Cajón del Pejerrey" y ha afectado una superficie preliminar de 120 hectáreas.

En el lugar están trabajando cinco técnicos y tres helicópteros de Conaf, además de un puesto de mando y dos operadores de motobomba.

Incendio San Fernando

San Fernando ha visto afectada una superficie preliminar de 20 hectáreas por el incendio forestal "Quilpan 2", el cual amenaza la visibilidad en la Ruta 5, debido a humo en el camino.

En la zona se encuentran compañías de bomberos de Placilla, Nancagua, Malloa, Quinta, Coltauco, San Vicente y Chimbarongo.