¿Cómo Google logró "predecir" el fuerte sismo de 6,1 de Coquimbo?

13 feb. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

Instantes antes de que los habitantes de la región de Coquimbo se sorprendieran por el fuerte temblor 6,1 del pasado jueves 12 de febrero, Google logró "predecir"el sismo y enviar alertas a los celulares con datos claves del fenómeno telúrico.

El sismo que fue percibido en la zona centro-norte del país logró ser percibido por el gigante del internet debido a un innovador sistema de detección temprana que está en todo el mundo.

El sistema de Google que alertó el sismo

Basado en sensores distribuidos en miles de dispositivos, el sistema de detección de sismos de Google gatilla una alarma para "predecir" el sismo: el sistema interpreta el movimiento telúrico a raíz de una cadena de detección de movimiento.

El doctor en Comunicación y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes (Uandes), Alejandro Reid, explica: "Es la primera vez que tenemos un ejercicio que es real, o sea, que efectivamente se gatilla una alarma minutos antes incluso de que se pueda sentir el temblor".

Alertas de Google que llegaron a celulares. / Registros de la red social X.

Reid detalla que, en el momento en que comienzan a registrarse señales similares en un sector, el sistema interpreta que se trata de un sismo. "Cuando empiezan a tener 50, 100 o 200 teléfonos que están censando un movimiento, en cosa de segundos el sistema deduce que esto efectivamente es un temblor", aclaró.

"Aquí no hay ningún humano entre medio que tenga que revisar y ver si esto es verdad o no, sino que está programado el sistema para que te llegue la alarma de manera automática", afirmó. Detalló además que el sistema es innovador al utilizar también inteligencia artificial.