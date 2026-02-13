Logo Mega

Examen de conducir: ¿Cuántas veces puedo realizarlo si repruebo?

El examen de conducir es el paso más importante que todos los usuarios deben dar para obtener la licencia, pues permite a las autoridades conocer si una persona está capacitada para transitar en auto.

En caso de reprobar el examen, existe un procedimiento para poder realizarlo nuevamente, pero esta vez bajo plazos y condiciones específicas.

¿Cuántas veces puedo realizar el examen de conducir tras reprobar?

El portal Autofact aclara que cada trámite pagado otorga derecho a dos oportunidades. Si un usuario reprueba el examen teórico o práctico, aplican los siguientes plazos antes de que se cierre su proceso:

  • Reprobación por primera vez: podrás rendir nuevamente el examen fallado dentro de un plazo de 25 días y sin costo adicional.
  • Reprobación por segunda vez: se deniega la licencia. Debes esperar 30 días para volver a solicitar hora y pagar nuevamente el trámite completo. En este caso, el proceso se reinicia desde cero (debes rendir todos los exámenes de nuevo).
Cabe mencionar que, si tras iniciar un nuevo trámite se vuelve a denegar la licencia (dos rechazos en el historial), el postulante deberá esperar un plazo de seis meses para volver a intentarlo.

Asimismo, con respecto a la evaluación médica, los plazos y condiciones de reevaluación las determina exclusivamente el profesional de salud según la causa del rechazo.

