Extienden vigencia de licencias de conducir: Estos son los nuevos plazos

23 en. 2026 - 16:00 hrs.

La Cámara de Diputados aprobó una normativa que extiende la validez de las licencias de conducir vencidas, una medida que responde a los retrasos administrativos que experimentan algunos municipios tras la pandemia.

La decisión busca solucionar las largas esperas para renovar el documento y beneficiará a miles de conductores, quienes enfrentan demoras para conseguir una cita.

Los nuevos plazos de validez de las licencias de conducir

Según la norma aprobada, los documentos recibirán una extensión automática hasta el 31 de diciembre de 2026 si caducaron en algún momento de 2025.

Asimismo, establece un criterio distinto si vencen en 2026: a quienes les pase esto, tienen hasta seis meses después de la fecha de caducidad para realizar el trámite de renovación.

El cambio surge como una respuesta a la saturación de las Direcciones de Tránsito municipales, que impedía a muchos usuarios regularizar su situación a tiempo y los exponía a multas injustas.

Cabe mencionar que se trata de una fusión de diversos proyectos relacionados y presentados previamente, por lo que el texto final ya recibió luz verde. Ahora, espera ser publicado en el Diario Oficial para entrar en vigor.

Todo sobre Licencia de conducir