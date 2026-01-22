Aprueban extender la vigencia de las licencias de conducir: Estos son los plazos acordados en la iniciativa

22 en. 2026 - 08:58 hrs.

¿Qué pasó?

La Cámara de Diputados aprobó una norma que permite extender la vigencia de las licencias de conducir que caducaron en 2025 y también que venzan en 2026. Lo anterior se fundamenta en la saturación que existe en los municipios.

Extensión de vigencia de las licencias de conducir

Hace unas semanas, diputados presentaron varios proyectos de ley para ampliar la vigencia del documento, a raíz de los problemas operativos y administrativos en los municipios.

En esta línea, y luego de una discusión en el Congreso, finalmente se dio luz verde para que las licencias que vencieron en 2025 extiendan su validez hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Qué ocurre con las licencias que caduquen en 2026?

Por otra parte, las personas cuyo carnet de conducir quede inválido en 2026, tendrán seis meses a contar de la fecha de caducidad para conducir de forma legal, puesto que luego tendrán que solicitar una hora y renovarlo.

Los diputados que apoyaron la medida, entre ellos Héctor Barría (DC), indicaron que esto irá en beneficio de miles de conductores que todavía no tienen la opción de renovar su licencia por la alta demanda que existe en la Dirección de Tránsito de los municipios. De esta manera, solo queda que la iniciativa sea publicada en el Diario Oficial.

