Tarjeta bip! Adulto Mayor: Así puedes obtenerla para pagar menos en el transporte público

09 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Los adultos mayores tienen acceso a beneficios especiales, como la tarjeta bip!, que permite obtener descuentos en el transporte público.

El beneficio, adscrito a la Región Metropolitana, da acceso a una rebaja en la tarifa de transporte y se puede utilizar en servicios como Buses de la RED Movilidad, Metro de Santiago y MetroTren (Alameda-Nos).

Según ChileAtiende, la Tarjeta Adulto Mayor (TAM) Intermodal está disponible para quienes tengan 65 años o más.

¿Cómo se puede obtener el beneficio?

En el caso de que sea la primera adquisición, se puede solicitar gratis en la caja de compensación correspondiente. Se recomienda llamar por teléfono a las oficinas antes de acudir. Las opciones son: La Araucana (600 422 81 00), 18 Septiembre (600 718 18 18) y Caja Los Héroes (600 222 99 99).

Para comprar la TAM en ocasiones posteriores, se puede hacer la transacción por medio del sitio web de la tarjeta bip! en el siguiente enlace. El costo es de $1.550.

Luego, debe retirarse en oficinas de servicio al cliente de ChileAtiende, Metro de Santiago centros de atención de la tarjeta bip!, ubicados en Metro Escuela Militar, Metro La Cisterna, Metro Vespucio Norte, Metro Plaza de Puente Alto y Paseo Estado 383, Santiago Centro.

Tarjeta bip! Adulto Mayor tiene tarifa integrada

La tarjeta bip! Adulto Mayor contempla tarifa integrada, por lo que durante 120 minutos se podrán realizar hasta dos transbordos (sin repetir Metro o MetroTren, ni el mismo servicio de bus).

Su uso con tarifa rebajada aplica en cualquier horario de funcionamiento del servicio.

Todo sobre Tarjeta Bip