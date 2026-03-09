Incendio en subterráneo de edificio en Las Condes obliga a evacuar a cientos de personas

09 mar. 2026 - 19:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio se registró durante la tarde de este lunes en el subterráneo de un edificio de departamentos de 19 pisos ubicado en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

El siniestro comenzó poco antes de las 17:00 horas en el piso -2, luego de que, por motivos que se investigan, un automóvil se prendiera fuego.

En vista de la emergencia, voluntarios de Bomberos debieron evacuar a cientos de personas, todos residentes del edificio ubicado en la intersección de Las Verbenas con Padre Hurtado.

¿Qué dijo Bomberos por el incendio en Las Condes?

El 3° Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, señaló que "la complicación de este tipo de llamados es la evacuación de las personas, ya que el humo sube y llena los pisos de humo, por lo tanto tuvimos que realizar una evacuación".

"Todas las personas fueron evacuadas del edificio. Al inicio de la llegada de Bomberos hubo una persona, un adulto mayor, que sufrió algunos problemas respiratorios, fue trasladado. Hicimos una revisión completa de todos los pisos y no tenemos información de alguien más que esté dentro del edificio que no haya sido rescatado o evacuado", agregó.

El comandante sostuvo que "estamos trabajando con cámaras termales y por lo pronto podríamos solo decir que es un vehículo pequeño, un citycar. No se descarta que sea eléctrico, pero no tenemos certeza aún. Al final del trabajo ingresan nuestros peritos a revisar el origen" del fuego.