Cambio de mando: Estos son los desvíos de tránsito en Santiago y Valparaíso para el 11 de marzo

09 mar. 2026 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del cambio de mando presidencial que se realizará este miércoles 11 de marzo, fecha en la que asumirá el Presidente Electo José Antonio Kast, se implementará una serie de desvíos y cortes de tránsito tanto en Santiago como en Valparaíso.

Si bien la ceremonia oficial está programada para las 12:00 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacional, esta se llevará a cabo después de la instalación del Senado prevista para las 09:00 horas, lo que vuelve fundamentales las medidas de restricción vehicular en los alrededores del Congreso y en Cerro Castillo.

¿Dónde serán los desvíos de tránsito?

Santiago

Según informó Carabineros, para el 11 de marzo se dispuso una prohibición de circulación para camiones en la Ruta 68 con el objetivo de facilitar el flujo vehicular durante las actividades del cambio de mando:

07:00 a 15:00 horas, en dirección hacia Valparaíso.

16:00 a 19:00 horas, en dirección hacia Santiago.

Las primeras intervenciones comenzarán el 10 de marzo a las 15:00 horas, con cortes y desvíos en el centro de Santiago.

La interrupción afectará principalmente el perímetro cercano al Palacio de La Moneda, entre calle Mac Iver y Manuel Rodríguez, así como desde la calzada norte de la Alameda hacia el sector norte.

Estos cortes se mantendrán hasta las 22:00 horas del mismo día, momento en que el tránsito se normalizará parcialmente. Sin embargo, el 11 de marzo volverán a aplicarse cierres desde las 15:00 horas, ampliando el perímetro de seguridad alrededor de La Moneda para garantizar el buen desarrollo de la ceremonia.

Carabineros

De acuerdo con BioBioChile, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jean Pierre Ugarte, informó que desde las 07:00 horas del miércoles se activará un esquema de cierres en vías estructurantes del plan de Valparaíso.

Las restricciones incluirán:

Eje Av. Argentina

Av. Pedro Montt

Desvíos para desplazamientos entre Viña del Mar, Valparaíso y la salida hacia Santiago

Por su parte, Carabineros de Chile indicó que se establecerá un perímetro de seguridad con cortes y controles de acceso en el entorno del Congreso Nacional, especialmente en:

Av. Argentina

Chacabuco

Uruguay

Pedro Montt

Prieto

Eloy Alfaro

12 de Febrero

Estas medidas buscan asegurar el desplazamiento de las autoridades participantes del cambio de mando y mantener el orden durante el evento.

