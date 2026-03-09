Operación Renta 2026: ¿Desde qué mes deben realizarse las declaraciones?

09 mar. 2026 - 14:00 hrs.

La Operación Renta es una de las jornadas más importantes del año a nivel tributario. En este período, las personas naturales y jurídicas declaran sus impuestos ante el Estado.

El proceso, realizado por medio del Servicio de Impuestos Internos (SII), es vital para la salud financiera personal y organizacional, ya que su correcto ejercicio permite evitar sanciones.

Según Nubox, conocer cómo funcionan estos trámites permitirá gestionarlos en los plazos y términos requeridos por la legislación vigente.

¿Desde qué mes deben realizarse las declaraciones de la Operación Renta?

Las declaraciones de la Operación Renta pueden enviarse desde el 1 de abril. Pero el proceso comienza mucho antes, con las Declaraciones Juradas (DDJJ), que se presentan entre enero y finales de marzo.

El proceso más conocido, que es el envío del formulario 22 (F22), ocurre principalmente en abril; sin embargo, el riesgo de sanciones está desde inicio de año si no se cumple oportunamente con las DDJJ.

El hecho de no declarar en la fecha adecuada acarrea sanciones inmediatas, especialmente si existen impuestos a pagar.

Operación Renta para empresas

En el caso de las empresas, la Operación Renta se maneja de forma distinta. Durante febrero y marzo se deben presentar las Declaraciones Juradas (DDJJ) que alimentan la propuesta del SII.

Si no se hacen los envíos en el tiempo correspondiente, la declaración final puede quedar con inconsistencias u observaciones que generan sanciones adicionales. El estatuto estipula que declarar con pago después del 30 de abril activaría mecanismos de reajustes, intereses y multas asociadas.

Todo sobre Operación Renta