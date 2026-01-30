Operación Renta 2026: ¿Es posible informar la cuenta bancaria de otra persona para que se deposite la devolución?

30 en. 2026 - 10:00 hrs.

En abril iniciará la Operación Renta 2026, un proceso en el que las personas y empresas tendrán que realizar la declaración de ingresos, cumplir con la obligación tributaria y acceder a una devolución si les corresponde.

Este último es un trámite que permite al contribuyente recuperar los montos pagados por encima de lo que debía, por lo que es necesario que sus datos bancarios estén actualizados al día.

¿Puedo indicar la cuenta bancaria de otra persona para la devolución?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) indica que no es posible. Los reembolsos se entregan solo a quien hace la declaración, por lo que el nombre y RUT registrados en el Formulario Nº22 deben coincidir con los datos del titular de la cuenta bancaria indicada.

Esta puede ser cuenta corriente, de ahorro, cuenta vista o CuentaRUT y debe registrarse de forma completa, sin puntos ni guiones, incluyendo los ceros. Si el número de cuenta es mayor a 15 dígitos, tendrá que registrar solo los últimos 15 dígitos.

Si un contribuyente no aporta información para el depósito y el monto a devolver es de $3.000.000 o menos, el dinero estará disponible a partir del 30 de mayo en las cajas de una sucursal de BancoEstado o ServiEstado.

Todo sobre Operación Renta