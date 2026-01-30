Marcelo Salas regala casa a pequeño fanático de la "U" a través de Pailita: "Es una alegría infinita"

30 en. 2026 - 10:20 hrs.

Una de las historias más conmovedoras entre las familias damnificadas por los incendios en el sur del país fue la de Lucas Parra, niño oriundo de Lirquén que perdió su casa.

"A mí me encanta el fútbol, es una de las cosas que más quiero. Uno de mis equipos favoritos es la U, yo tenía camisetas del equipo con mi hermana de 2 años, pero se nos quemó todo", contó el pequeño en redes.

Su relato llegó directamente hasta el club profesional, que le regaló una camiseta del equipo. Asimismo, Marcelo 'Matador' Salas decidió darle una mochila de la U y también donarle una de las 10 casas que entregará como parte de la campaña solidaria que lidera Pailita.

Una emotiva conversación con el "Matador"

A través de una videollamada gestionada con el apoyo de Pailita y la veterinaria Valentina Schnitzer, el histórico exfutbolista le contó a Lucas que le iba a dar a una casa.

Un momento que fue difundido en redes sociales y que terminó con las lágrimas del pequeño. "La casa es una alegría infinita, pero no saben la alegría que le están dando al Lucas y a mí en un momento de tanto caos", comentó su madre.

De paso, el pequeño le pidió al 'Matador' que los visite, para que incluso puedan jugar fútbol juntos.

"Marcelo Salas no dudó ningún segundo en ayudar a Lucas y a su familia... Agradecer también a Pailita que está haciendo una campaña hermosa, incentivando a todos a aportar con una casita, estando ahí en terreno día y noche", escribió en Instagram la veterinaria.