Mane Swett siente que se está despidiendo de la actuación: "Estoy dedicada en cuerpo y alma a mi lucha por recuperar a mi hijo"

María Elena Sweet se volvió a referir al complejo escenario que arrastra desde diciembre de 2022, cuando el padre de su único hijo se lo llevó supuestamente de vacaciones a Estados Unidos, pero nunca regresaron a Chile.

De ahí en más, Mane inició una intensa batalla legal con el estadounidense por la tuición del menor, sin embargo, en octubre pasado la Corte Suprema de ese país rechazó revisar el caso. No obstante, la Corte de Nueva York pidió anular la tuición exclusiva de Bowe, por lo que el caso podría seguir en tribunales por un largo tiempo.

"Estoy dedicada en cuerpo y alma a mi lucha por recuperar a mi hijo"

La actriz ha sorprendido en las últimas semanas al retomar dos de sus papeles más icónicos: hizo un spot para Netflix recordando su rol en la teleserie "Brujas", mientras que este mes aprovechó de grabar la película de "Papi Ricky".

A pesar de ello, Mane confesó a Las Últimas Noticias que "no me siento retomando la actuación totalmente, tal vez me siento más bien despidiéndome de ella".

Sin embargo, explicó que "la filmación de la película y este spot calzaron de manera perfecta en este enero que supe que no podría viajar a Nueva York, y sería para mí un mes de eterna y dolorosa espera. Así que fueron un salvavidas".

"Mi vida hoy no se parece en nada a la de una actriz que hace películas o comerciales, porque estoy dedicada en cuerpo y alma a mi lucha por recuperar a mi hijo, y esa es mi única prioridad", argumentó.

