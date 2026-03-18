Presidente Kast designa a nuevos embajadores para organismos internacionales como la ONU y la OCDE

18 mar. 2026 - 21:49 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast designó este miércoles a los nuevos embajadores para las principales entidades internacionales, como Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A través de un comunicado, el canciller Francisco Pérez Mackenna informó que el Mandatario nombró al exministro Roberto Ampuero como representante ante la ONU, mientras que el expresidente de la Cámara de Diputados José Miguel Castro será el nuevo embajador ante la OEA.

Además, fueron nombrados Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, como representante ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); Luis Plaza ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra; y Marta Bonet ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

¿Quiénes son los nuevos embajadores?

Roberto Ampuero

Es escritor y fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) de Chile. Además, se desempeñó como embajador ante México y el Reino de España, concurrente ante el Principado de Andorra. Actualmente, integra la Junta Directiva de la Universidad Nacional Andrés Bello y es columnista de El Mercurio de Valparaíso.

José Miguel Castro

Es médico veterinario de la Universidad Mayor, magíster en Gestión Ambiental de la Universidad del Desarrollo y ha realizado diversos cursos sobre eficiencia energética. Fue diputado durante dos períodos (2018-2022 y 2022-2026) representando al tercer distrito y fue presidente de la Cámara Baja.

Juan Manuel Santa Cruz

Es ingeniero comercial y magíster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Fue director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

Santa Cruz ejerció como jefe de la División de Innovación en el Ministerio de Economía, encargado de la coordinación de Conicyt, Corfo, FIA e Innova Chile. Fue director ejecutivo del Instituto de Innovación Social de la Universidad del Desarrollo.

Luis Plaza

Es abogado de la Universidad de Valparaíso y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello. Tiene un máster en Derecho Internacional y Europeo de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y es diplomado de Alta Dirección para Consejeros del Servicio Exterior de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fue embajador de Chile ante el Reino de Noruega y concurrente ante Islandia. Al momento de su designació, se desempeñaba como director de la División de Ciencias, Energía, Educación, Innovación y Astronomía (DECYTI) del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Marta Bonet

Es abogada de la Universidad Central, máster en Administración Pública de la École Nationale d´Administration de Francia y graduada de la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello. Cumplió funciones en la Embajada de Chile en Estados Unidos, ejerció como representante permanente alterna de las misiones de Chile ante la OMC y ante la OCDE.

Se ha desempeñado en las direcciones de Asia Pacífico, América del Norte, Central y el Caribe; Recursos Humanos, y Asuntos Multilaterales. Ejerció como directora (s) de la Academia Diplomática de Chile. Actualmente, se desempeñaba como directora general de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior.