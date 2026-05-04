Bonos para cesantes en mayo: ¿A qué beneficios puedes acceder si estás sin trabajo?

04 may. 2026 - 11:00 hrs.

Estar sin empleo es un problema por el que pasan miles de personas en el país cada mes, por ello existen una serie de beneficios a los que pueden acceder mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

Si durante este mes de mayo te encuentras cesante, te contamos a continuación cuáles son los bonos a los que puedes optar.

¿Qué beneficios hay para cesantes?

Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía es el principal beneficio al que pueden acceder quienes han perdido su trabajo, ya sea por despido, renuncia o término de contrato. Además de entregar dinero, también ofrece beneficios de salud, sociales y previsionales.

Para acceder, es necesario cumplir con un mínimo de 10 cotizaciones si tenías contrato indefinido, o al menos 5 cotizaciones si tu contrato era a plazo fijo o por obra.

La postulación se puede hacer en la sucursal virtual de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) o de forma presencial en cualquiera de sus oficinas a lo largo del país (revisa sus dedes).

Si aprueban tu solicitud podrás realizar giros mensuales desde tu cuenta individual hasta que tu saldo lo permita, bajo los siguientes porcentajes de la remuneración considerando los últimos 10 meses:

Primer mes: 70%.

70%. Segundo mes: 60%.

60%. Tercer mes: 45%.

45%. Cuarto mes: 40%.

40%. Quinto mes: 35%.

35%. Sexto mes o superior: 30%.

Fondo de Cesantía Solidario

Si ya agotaste los recursos de tu Cuenta Individual de Cesantía para cobrar el Seguro de Cesantía o simplemente no tenías fondos suficientes en ella, puedes postular al Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

Para acceder a este beneficio, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Estar cesante al momento de la solicitud.

al momento de la solicitud. Contar con al menos 10 cotizaciones pagadas. Las tres últimas deben ser continuas con el mismo empleador

El contrato debe haber terminado por causas como vencimiento de plazo, conclusión de la obra, caso fortuito o fuerza mayor.

Tener una cuenta activa en la Bolsa Nacional de Empleo.

Puedes postular en la sucursal virtual de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) o de forma presencial en cualquiera de sus oficinas a lo largo del país. En caso de que aprueben tu solicitud, recibirás pagos durante cinco meses

Subsidio de Cesantía

Para quienes no cumplen los requisitos del Seguro de Cesantía, existe el Subsidio de Cesantía, administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) o las cajas de compensación según corresponda. Lo pueden solicitar personas cesantes que cumplan los siguientes requisitos:

Tener, al menos, 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional afecto al sistema, dentro de los dos años anteriores a la fecha de cesantía.

(52 semanas) continuas o discontinuas en cualquier régimen previsional afecto al sistema, dentro de los dos años anteriores a la fecha de cesantía. Estar inscritos en el registro de cesantía de la municipalidad que corresponda a su lugar de residencia.

Estar inscritos en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

Haber perdido el empleo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato de trabajo antes del 2 de octubre de 2002 (si fue firmado después de esa fecha, el trabajador cesante puede acogerse al régimen del seguro de cesantía pagado por la AFC).

Este beneficio se puede recibir por un máximo de 360 días y, además del aporte económico, da derecho a asistencia médica gratuita, Asignación Familiar y/o Maternal, y Asignación por Muerte.

Para solicitarlo, debes acudir directamente a la institución previsional que corresponda según tu situación: el IPS (u oficinas ChileAtiende o tu caja de compensación). Se pueden recibir hasta $17.338 mensuales.

Bolsa Nacional de Empleo

Aunque no entrega dinero directamente, la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) es una herramienta clave para los cesantes. Se trata de una plataforma web gratuita donde puedes encontrar ofertas laborales tanto en organismos públicos como privados.

Además de ser útil para buscar trabajo, estar inscrito en la BNE es un requisito obligatorio para acceder al Fondo de Cesantía Solidario, ya que acredita que la persona está activamente buscando empleo. El registro es gratuito y está disponible para cualquier persona mayor de edad en el sitio bne.cl.