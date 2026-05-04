Ley 40 horas: ¿Cómo se compensan las horas extras trabajadas?

04 may. 2026 - 10:00 hrs.

La implementación de la Ley 40 Horas sigue avanzando en el país, modificando el Código del Trabajo para reducir la jornada laboral. Esta normativa busca mejorar la calidad de vida de miles de trabajadores sin afectar sus remuneraciones.

Además de la rebaja horaria a 42 horas semanales, la legislación introdujo nuevos derechos. Entre ellos destacan importantes cambios sobre cómo se pueden gestionar las horas extraordinarias.

¿Cómo se compensan las horas extra bajo la Ley 40 Horas?

Las horas extras trabajadas pueden ser compensadas con días adicionales de descanso (feriados), en lugar de ser pagadas con dinero a fin de mes, siempre que exista un acuerdo entre trabajador y empleador, de acuerdo al Ministerio de Trabajo y Protección Social (Mintrab).

Sin embargo, este nuevo mecanismo está sujeto a las siguientes condiciones para que sea válido:

El tope máximo es de cinco días hábiles de descanso (feriado) adicional al año.

Por cada hora extraordinaria trabajada, corresponderá una hora y media de feriado adicional.

Estos días libres deben ser solicitados y utilizados dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se generaron las horas extra. Si no se usan en ese plazo, el empleador deberá pagarlas en la remuneración respectiva.

¿Puedo entrar más tarde a mi trabajo con la Ley 40 Horas?

La ley establece el mecanismo especial de bandas horarias, dirigido a los progenitores o tutores que tengan el cuidado personal de niños y niñas de hasta 12 años de edad.

Este derecho les permite entrar una hora antes o después respecto al horario de ingreso, con el objetivo de facilitar la corresponsabilidad parental y ayudar a compatibilizar los tiempos de la familia con los del trabajo.

El trabajador puede usar este derecho presentando el certificado de nacimiento o de cuidado legal del menor. El empleador no puede negarse a otorgarlo, a menos que demuestre que el trabajo exige horarios fijos e inamovibles.

¿Cuándo habrá otra reducción de jornada por la Ley 40 Horas?

Tal como lo establece el cronograma gradual de cinco años, actualmente el país se encuentra en la segunda fase, la cual fijó la jornada ordinaria legal en 42 horas semanales desde el 26 de abril de 2026.

El último paso de esta transición está programado para abril de 2028. En esa fecha, la reducción horaria llegará a su meta final, estableciendo de manera definitiva el máximo legal en 40 horas de trabajo a la semana.

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