Metro restablece servicio en la Línea 1 tras suspensión que afectó a tres estaciones

04 may. 2026 - 10:03 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó en la mañana de este lunes que se restableció el servicio en la Línea 1, luego de la suspensión que hubo en tres estaciones de ese tramo de la red.

La entidad señaló que las estaciones comprometidas fueron las siguientes:

San Pablo (combinación suspendida)

Neptuno

Pajaritos

Por ende, el servicio estuvo funcionando por varios minutos solo entre las estaciones de Las Rejas y Los Dominicos.

Unos minutos más tarde, Metro indicó que los trenes no se detendrían en Manuel Montt (dirección a San Pablo).

Refuerzo de buses

Ante la suspensión del servicio en Metro, se sumaron apoyos de buses RED paralelos a la Línea 1, con el fin de asistir a los usuarios.

Al mismo tiempo, se reforzaron los siguientes recorridos:

486 y J18 hasta (M) Lo Prado y (M) Las Rejas

J04 y J15c hasta (M) Las Rejas

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