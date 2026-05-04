Trámites de inmigración para el asilo: cuánto tarda en llegar el permiso de trabajo tras pedir amparo legal en Estados Unidos

04 may. 2026 - 10:15 hrs.

El proceso para obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos tras solicitar asilo está regulado por tiempos específicos, pero en la práctica puede tardar mucho más de lo previsto.

Según explica el abogado de migración Julio Oyhanarte, cuando una persona presenta su solicitud de asilo (Formulario I-589), se activa lo que se conoce como el “reloj de asilo”, un conteo oficial que determina cuándo puede pedir autorización laboral.

¿Cuánto tarda en llegar el permiso de trabajo tras pedir el asilo en EEUU?

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el solicitante debe esperar 150 días desde la presentación del asilo para poder solicitar el permiso de trabajo (EAD) mediante el Formulario I-765; sin embargo, esto no significa que lo recibirá de inmediato: la ley establece que el permiso no puede ser aprobado antes de los 180 días desde que se introdujo la solicitud de asilo.

Día 0: se presenta el asilo.

se presenta el asilo. Día 150: se puede pedir el permiso de trabajo.

se puede pedir el permiso de trabajo. Día 180: es el momento más temprano en que el gobierno puede otorgarlo.

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Este plazo coincide con lo explicado por el experto migratorios: el permiso nunca llega antes del día 180, y depende completamente del ritmo de procesamiento del gobierno.

¿Cómo se maneja en la actualidad este trámite?

No obstante, aunque la normativa establece ese mínimo de seis meses, la realidad actual es muy distinta: diversos análisis indican que los tiempos de espera se han extendido considerablemente.

En algunos casos reportados en 2026, el procesamiento del permiso de trabajo para solicitantes de asilo puede superar incluso los 1.000 días (más de tres años) debido al retraso acumulado en el sistema migratorio.

Además, hay factores que pueden afectar el “reloj de asilo”. Por ejemplo, si el solicitante causa retrasos en su caso (como pedir reprogramaciones), el conteo puede detenerse, lo que alarga aún más la espera para solicitar o recibir el permiso.

En resumen, aunque la ley permite solicitar el permiso de trabajo a los 150 días y recibirlo a partir de los 180, en la práctica el tiempo real puede ser mucho mayor. Por eso, quienes solicitan asilo deben prepararse para un proceso largo e incierto antes de poder trabajar legalmente en Estados Unidos.

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