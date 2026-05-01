La historia del español que sirve en el Ejército de Estados Unidos

01 may. 2026 - 22:00 hrs.

Eduardo Fernández nació en España y sirve en el Ejército de los Estados Unidos, uno de los más poderosos del mundo.

“Soy el especialista Fernández”, se presenta en un video difundido en la red social TikTok.

“Fernández es el primer español en el Army”, afirma “El Pepe”, un ecuatoriano en el Ejército estadounidense y quien comparte el video.

Sin embargo, en comentarios que usuarios dejan en su publicación, le señalan que el dato es erróneo y asoman nombres de quienes habrían sido los antecesores del zaragozano en ese componente militar.

¿Quién es el español que sirve en el Ejército de Estados Unidos?

El especialista Eduardo Fernández llegó a Estados Unidos cuando tenía 16 años. Hoy, vestido con su uniforme de camuflaje, manifiesta que tiene tres trabajos en ese país.

“Mi primer trabajo fue a tiempo completo en el Ejército; actualmente estoy la mitad del tiempo. Hoy estoy full time (tiempo completo) en el Departamento de Miami como policía y tengo mi propia compañía de seguridad”, relató el español.

Su cuenta en la red Instagram es @efgfit y en ella publica videos de sus entrenamientos en el gimnasio y como policía.

Empresa de seguridad privada

Eduardo Fernández fundó la empresa AE Protective Services para ofrecer seguridad privada. En uno de los post de la compañía se lee: “No importa el lugar, la seguridad siempre es prioridad: desde fiestas privadas hasta obras en construcción e iglesias”.

AE Protective Services informa en sus redes: “Así trabajamos: prevención, control y reacción en tiempo real. Personal masculino y femenino coordinando cada movimiento para mantener el control en todo momento”.

A mediados de abril de este 2026, la empresa anunció que ofrecía un nuevo servicio: el de vigilancia contra incendios, que estará disponible en todo el sur de Florida.

Extranjeros en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

Los extranjeros con residencia permanente legal o Green Card pueden ingresar en las Fuerzas Armadas estadounidenses, destaca el sitio Usa.gov.

Unos 700.000 veteranos nacidos en el extranjero consideran a Estados Unidos su hogar, según cifras divulgadas por Global Refuge.

Se calcula que en la actualidad 45.000 inmigrantes sirven en las fuerzas armadas de Estados Unidos.

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