"Cuando tengo un problema dental me voy a Chile": el chileno que lleva 25 años en EE.UU. y prefiere atenderse en su país

30 abr. 2026 - 13:15 hrs.

Un chileno radicado en Estados Unidos hace 25 años no duda en afirmar que la medicina en esa nación es mucho más costosa que la de su país natal. “De hecho, cuando tengo un problema dental prefiero irme a Chile”, asegura.

Pese al traslado, los pasajes y lo que involucra un viaje internacional, este migrante sostiene que atenderse con profesionales de la odontología en Chile le sale más barato. “Como referencia, puedo decir que pagué un 25 o 40 por ciento menos de lo que cuesta en Estados Unidos”, indica. Lo mismo ocurre con las cirugías: “Operarse en Estados Unidos es también más costoso que hacerlo en Chile”.

El testimonio pertenece al usuario ChilenoenUSA68 en TikTok, donde comparte aspectos sobre la vida en Estados Unidos y recomendaciones para la comunidad latina.

¿Por qué es tan cara la medicina en Estados Unidos?

El tiktoker atribuye el alto costo de la salud al hecho de que la medicina es vista allá como “un gran negocio”, aunque reconoce que el sistema hospitalario es muy avanzado. “Si tienes una emergencia y llamas al 911, a tu casa llega un hospital en una ambulancia con personal preparado y equipos maravillosos. Si necesitas un helicóptero, te lo van a enviar. Todo se paga, pero ofrecen una salud más completa”, describe.

El Medicare

Este ciudadano destaca que Estados Unidos tiene algo que en Chile no existe: el Medicare. Se trata de un programa de seguro médico del Gobierno federal diseñado principalmente para personas de 65 años o más, aunque también pueden acceder quienes presenten una enfermedad renal en etapa final, una discapacidad o la enfermedad de Lou Gehrig (esclerosis lateral amiotrófica), según explica www.usa.gov.

“Acá todos nosotros, cada vez que nos pagan, ponemos dinero para el Medicare, una organización estatal que ofrece servicio de salud a los viejos que ya no trabajan y califican para esa salud gubernamental sin costo”, explica. Cuando se jubile y su sueldo disminuya, podrá calificar para el programa. “El Estado me va a pagar los exámenes médicos, las operaciones, lo que yo tenga que hacerme, con costo cero o muy bajo para mí”.

Como ejemplo concreto, señala que su suegra ha sido beneficiada en varias ocasiones: “Cuando ha necesitado una silla de ruedas u oxígeno le han enviado los tanques a la casa”. Para este chileno, el balance es claro: la atención en Estados Unidos es cara, pero el Medicare representa una red de protección que Chile no ofrece de la misma forma.

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