Soldados retirados pueden volver al Ejército de Estados Unidos: Quiénes aplican a este retorno

27 abr. 2026 - 09:24 hrs.

Soldados que salieron del Ejército de Estados Unidos y deseen reingresar pueden hacerlo. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que existen nuevas guías para retomar el servicio militar, con menos requisitos y mayor flexibilidad que en procesos anteriores.

La mirada está puesta especialmente en quienes se fueron por negarse a vacunarse contra el covid-19. En 2021, el Pentágono emitió una orden que obligaba a los militares a inmunizarse o ser dados de baja. Según el Departamento de Guerra, cerca de 8.000 militares en servicio activo y en la reserva fueron separados por no aceptar la vacuna.

Capitán Boricua, a través de un video en TikTok, explica el proceso: “La puerta del Army está abierta y quien haya salido en buenos términos tendrá más oportunidad de ingresar nuevamente”.

@capitanboricua7 Muchos soldados han escuchado rumores de que el Army quiere cambiar el uniforme de PT. La realidad es que sí se habló de modernizarlo, pero por ahora el uniforme actual sigue siendo el oficial. El liderazgo del Army ha mencionado que tal vez en el futuro se añadan más opciones de PT gear en vez de cambiar todo el uniforme. ¿Qué opinas tú? ¿El PT uniform debería cambiar o está bien así? #ArmyLife #USArmy #MilitaryTok #SoldierLife ♬ Breaking News - Syafeea library

¿A quién invita a volver el secretario de Guerra?

Los miembros de las Fuerzas Armadas “que se vieron obligados” a abandonar el Ejército por negarse a vacunarse ahora tienen un año adicional para reincorporarse. El presidente Donald Trump firmó en enero de 2025 una orden ejecutiva sobre la reincorporación de estos militares, y en marzo pasado Hegseth pidió a los secretarios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que, en un plazo de 60 días, contactaran a quienes aún no se han reincorporado para informarles de la oportunidad.

El programa aplica para quienes quieran volver al Army activo, la Guardia Nacional o la Reserva, según detalla Capitán Boricua. Los evaluadores revisarán cuánto tiempo lleva fuera el exsoldado y el historial que tuvo durante su servicio.

¿Cuándo termina el plazo?

El Departamento de Guerra extendió el plazo de reincorporación hasta el 1 de abril de 2027. Para incentivar el regreso, la obligación de servicio activo bajo el Return to Service Program se redujo de cuatro años a dos años.

Hegseth describió la medida como una oportunidad para quienes “se vieron obligados” a salir por razones ajenas a su desempeño, y subrayó que el proceso está diseñado para facilitar el regreso con menos trabas que en reincorporaciones anteriores.

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