El ave más longeva del mundo: Wisdom es una albatros de 75 años considerada una curiosidad biológica

26 abr. 2026 - 11:42 hrs.

Wisdom, cuyo nombre significa sabiduría, es la hembra de albatros de Laysan más longeva del mundo y fue captada este año en el atolón de Midway. Esta ave silvestre tiene 75 años, su último polluelo nació en 2025 y su nieto ha sido noticia los últimos meses.

Para biólogos del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Atolón de Midway, ubicado en Honolulu, Hawái, Wisdom es “un ejemplar excepcional”, debido a su longevidad y capacidad reproductiva.

Los albatros de Laysan (Phoebastria immutabilis) son unos “gigantes emplumados”, describe National Geographic, y generalmente viven unos 50 años. Sin embargo, Wisdom supera los registros.

¿Cómo saben que Wisdom tiene 75 años?

Lo de Wisdom es asombroso. En la década de los años 50, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) le colocó un anillo, el Z333.

“A partir de este registro, los expertos calculan que nació, a más tardar, en 1951”, difunde El Periódico.

¿Una nueva cría?

La imagen de Wisdom junto a un polluelo ha causado revuelo los últimos meses.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos compartió, el 7 de febrero pasado, un video para informar de un polluelo “descendiente directo de Wisdom”.

Señaló que el polluelo era de un hijo de Wisdom, nacido en 2011, “identificable por la etiqueta roja con la inscripción 'N333', una derivación de la legendaria etiqueta 'Z333' de su madre”.

De Wisdom afirmaron que aún visita el refugio nacional en temporada de anidación y “logró que otro polluelo eclosionara con éxito la temporada pasada”.

El compañero de Wisdom fue Akeakamai y creen que murió.

La descendencia

Wisdom es más que una “curiosidad biológica”. La consideran “un emblema de la resistencia de la fauna marina y del valor del seguimiento científico sostenido en el tiempo”.

El Periódico difunde que estiman que el ave más longeva del mundo “ha puesto entre 50 y 60 huevos y que más de 30 polluelos han llegado a crecer y volar”.

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