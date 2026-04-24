Plan de jubilación: Estos dos países de Latinoamérica con playas de ensueño y bosques tropicales ofrecen visas para jubilados

24 abr. 2026 - 09:00 hrs.

Los jubilados aventureros, o próximos a dar el paso hacia la jubilación, que amen las playas y el contacto con la naturaleza, tienen en América Latina dos países que les abren las puertas y, además, les ofrecen visado.

Las dos naciones con hermosas playas y bosques tropicales son Costa Rica y Panamá. Ambas tienen en común estar en la lista de las 50 mejores playas del mundo en 2025 que elabora The World's 50 Best Beaches: Cayo Zapatilla, de Panamá, y Punta Uva, de Costa Rica, son las únicas dos playas de Centroamérica que figuran en el ranking, según difunde el sitio Ellas.

Visa para jubilados en Costa Rica

Costa Rica, el país conocido como “La tierra de la Pura Vida”, acaba de entrar en el Top 5 de las naciones más felices del mundo, según la lista elaborada por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford, en colaboración con Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En su territorio los visitantes encontrarán biodiversidad, parajes selváticos, playas y volcanes.

Para los jubilados existe la visa Rentista, dirigida a quienes cuenten con un ingreso mensual mínimo de alrededor de 1.000 dólares proveniente de pensiones o inversiones, informa AXA Travel Insurance.

Koen Swiers en Pexels

Visa para jubilados en Panamá

Al ser un istmo, Panamá cuenta con playas hacia el Pacífico y el Caribe. Tres de sus lugares icónicos son el Canal de Panamá, el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo y el Valle de Antón, descrito por responsables en turismo como “un pueblo pintoresco en medio del cráter de un volcán inactivo”. El país es además conocido por la hospitalidad de su población, según destaca AXA Travel Insurance.

En materia de visado, Panamá ofrece residencia legal a quienes ya cuenten con un plan de pensiones. Con la visa de pensionado no hay edad mínima para jubilarse, se pueden importar enseres domésticos libres de tributos y se obtiene trato preferencial en las oficinas gubernamentales. El monto mínimo de pensión requerido es de 1.000 dólares mensuales.

Costa Rica y Panamá compiten así como dos de los destinos más atractivos de América Latina para quienes buscan jubilarse en un entorno natural privilegiado, con trámites migratorios accesibles y un costo de vida relativamente bajo respecto a países de América del Norte o Europa.

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