La historia del matrimonio que dejó la ciudad para ir a cultivar lavanda: Su cultivo ahora es un atractivo turístico

23 abr. 2026 - 13:15 hrs.

El emprendimiento de Rubén Villarruel y Claudia Morano huele a lavanda. Esta pareja argentina convirtió un sueño familiar en un atractivo turístico en la provincia de Córdoba, Argentina.

Hace siete años vivían en la Patagonia. Al mudarse a Córdoba, Claudia, ama de casa, y Rubén, kinesiólogo, apostaron por sembrar lavanda. “Sin saber nada” plantaron 600 plantas en 2019, cuenta la pareja a La Nación.

De 600 a dos mil plantas en el valle de Calamuchita

El emprendimiento fue un éxito y hoy cuentan con más de dos mil plantas de tres variedades híbridas: lavandis argentino, súper y grosso. Encontraron en Villa General Belgrano, en el valle de Calamuchita a 85 kilómetros de la ciudad de Córdoba, el sitio ideal: las plantas prosperan a más de 700 metros sobre el nivel del mar y requieren al menos tres meses de buen invierno, condiciones que esa zona cumple con creces.

Las flores las secan o utilizan para destilar el aceite que se emplea en productos de cosmética y gastronomía. El emprendimiento, bautizado Die Lavendel, nació oficialmente el 7 de marzo de 2019. Para aprender el oficio, la pareja se capacitó a través del programa Cambio Rural, una iniciativa de extensión rural del gobierno argentino ejecutada junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Turismo, festival y alfajor de lavanda

Hoy Die Lavendel es también un atractivo turístico. Rubén y Claudia, junto a sus hijos y nuera, ofrecen experiencias sensoriales, celebran la Fiesta de la Cosecha y organizan anualmente el Festival Lavandas en la villa. Los visitantes recorren las plantaciones, conocen el proceso de destilación y aprenden sobre las variedades ornamentales y productivas.

“Yo vine puntualmente por el alfajor de lavanda y para mi sorpresa estaba espectacular”, dice Gachi Nazar en un video difundido en su cuenta de Instagram. La visitante destacó además la variedad de productos de elaboración propia: jabón líquido, sales de baño, crema facial, aromatizador, velas aromáticas y mermeladas, entre otros.

Die Lavendel abre todos los días de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. La visita guiada es gratuita, lo que ha contribuido a convertir este campo de lavanda en una parada obligada para quienes visitan el valle de Calamuchita.

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