Frío extremo en Santiago: ¿A cuánto bajará el termómetro este jueves en la capital?
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Luego de las precipitaciones registradas este miércoles en la Región Metropolitana, se registrarán bajas temperaturas en la capital para el jueves 11 de junio.
De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el frío extremo se sentirá con mayor intensidad en la mañana, ya que las mínimas alcanzarán los 0°C en algunos sectores.
Mínimas de 0°C
En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 0°C y 17°C. En San José de Maipo se registrará una mínima de 0°C y máxima de 16°C.Ir a la siguiente nota
Para Santiago Centro, la proyección es de 2°C durante la mañana y 18°C en la tarde. Heladas más intensas se anticipan en el sector poniente, con extremas de 0°C y 17°C.
En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 0°C y 19°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 2°C de mínima y una máxima de 17°C.
La Dirección Meteorológica pronosticó bajas temperaturas en Melipilla, con extremas de 2°C y 16°C, mientras que en Curacaví los termómetros variarán entre 2°C y 17°C.
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