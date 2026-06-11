Frío extremo en Santiago: ¿A cuánto bajará el termómetro este jueves en la capital?

11 jun. 2026 - 02:30 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de las precipitaciones registradas este miércoles en la Región Metropolitana, se registrarán bajas temperaturas en la capital para el jueves 11 de junio.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el frío extremo se sentirá con mayor intensidad en la mañana, ya que las mínimas alcanzarán los 0°C en algunos sectores.

Mínimas de 0°C

En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 0°C y 17°C. En San José de Maipo se registrará una mínima de 0°C y máxima de 16°C.

Para Santiago Centro, la proyección es de 2°C durante la mañana y 18°C en la tarde. Heladas más intensas se anticipan en el sector poniente, con extremas de 0°C y 17°C.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 0°C y 19°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 2°C de mínima y una máxima de 17°C.

La Dirección Meteorológica pronosticó bajas temperaturas en Melipilla, con extremas de 2°C y 16°C, mientras que en Curacaví los termómetros variarán entre 2°C y 17°C.