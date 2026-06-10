Emiten advertencia por heladas para este jueves en cinco regiones de la zona central: Habrá temperaturas bajo cero
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles una advertencia agrometeorológica por heladas que podrían afectar a cinco regiones del país.
¿Dónde y cuándo se registrarían las bajas temperaturas?
Según el organismo, las bajas temperaturas se presentarían en gran parte de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.
El fenómeno se desarrollaría este jueves 11 de junio en todas las regiones antes mencionadas.
Las temperaturas en cordillera de la costa, valle y precordillera
Las temperaturas mínimas fluctuarán entre -2°C y 3°C, dependiendo de la región y la zona.
Región de Coquimbo
- Valles: 1°C a 3°C.
- Precordillera: -1°C a 1°C.
Región de Valparaíso
- Cordillera de la costa: -1°C a 1°C.
- Valles: -2°C a 0°C.
- Precordillera: -2°C a 0°C.
Región Metropolitana
- Cordillera de la costa: 1°C a 3°C.
- Valle: 0°C a 2°C.
- Precordillera: -2°C a 0°C.
Región de O'Higgins
- Valles: 0°C a 2°C.
- Precordillera: -2°C a 0°C.
Región de Maule
- Valles: 0°C a 2°C.
- Precordillera: -2°C a 0°C.
Recomendaciones ante las heladas
Las autoridades aconsejan, especialmente a los agricultores, activar sistemas de riego antiheladas, utilizar mallas protectoras en cultivos, realizar riegos preventivos para conservar la humedad del suelo y resguardar animales y colmenas.
Además, llaman a reforzar el cuidado de cereales, hortalizas y frutales en etapas más sensibles.
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