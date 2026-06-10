Se termina la lluvia y llega el frío: Jaime Leyton pronostica descenso en temperaturas mínimas este jueves en Santiago

10 jun. 2026 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

El esperado sistema frontal que trajo precipitaciones a la zona central ya está en retirada. Así lo confirmó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien entregó un completo informe del tiempo, detallando que la lluvia en Santiago ha llegado a su fin y que, a partir de ahora, el protagonista de las próximas jornadas será el frío.

De acuerdo con el experto, las posibilidades de agua en la Región Metropolitana son prácticamente nulas para el resto del día. "Podrían caer dos gotas de aquí a las tres de la tarde en el sector oriente... ya no hay más lluvia", señaló el meteorólogo, asegurando que los cielos comenzarán a abrirse paulatinamente.

Para este miércoles se espera una máxima de apenas 13°C en la capital, lo que dará inicio a un marcado descenso térmico.

El pronóstico para Santiago: mañanas heladas y mala ventilación

El fin de las precipitaciones abrirá paso a cielos despejados durante la madrugada, lo que provocará un desplome en las temperaturas mínimas. Para el jueves, Leyton anunció una mañana extremadamente fría con solo 2°C en Santiago. La máxima llegará a los 16°C antes de que el cielo vuelva a cubrirse por la tarde.

Para el viernes y el sábado se mantendrán los cielos cubiertos, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 15°C el viernes, y alcanzando los 17°C el sábado.

Hacia el domingo y el lunes, las condiciones meteorológicas cambiarán drásticamente: el sol volverá a brillar con máximas de hasta 20°C, pero el meteorólogo advirtió sobre un preocupante fenómeno colateral.

"Mejora la condición en cuanto a la nubosidad, pero empeora la ventilación rápidamente", señaló, anticipando días complicados para la calidad del aire en la cuenca de Santiago a comienzos de la próxima semana.

El panorama meteorológico de norte a sur

Leyton también repasó la situación del resto del país para este miércoles. En el norte, Arica tendrá cielos despejados con 21°C de máxima, mientras que Antofagasta e Copiapó registrarán escasas nubes y máximas de 19 y 18°C, respectivamente.

La Serena y el sector sur de la región de Coquimbo, como la provincia de Choapa e Illapel, recibieron algunas gotas ocasionales. Aunque débiles, el experto destacó que estas precipitaciones alivian en parte la severa sequía que afecta a la zona, la cual supera el 90% a nivel regional.

En la zona centro, Valparaíso presenta cielos nublados y una baja amplitud térmica (mínima de 12 y máxima de 14°C). Ciudades como Rancagua, Talca, Chillán y Concepción compartirán una masa de aire similar, caracterizada por bajas temperaturas máximas de 13°C y cielos que pasarán de nublados a un panorama de sol entre nubes.

Hacia el sur, Temuco registrará una máxima de 12°C tras una mañana fría de 3°C. En Valdivia, tras registrar lluvias en la madrugada, el termómetro llegará a los 10°C, pero preocupa la calidad del aire, que ya se encuentra en niveles de alerta debido al uso de calefacción a leña.

Puerto Montt continuará con precipitaciones débiles y temperaturas entre los 5 y 11°C. Finalmente, en Coyhaique la máxima será de 8°C y en Punta Arenas se anticipa el ingreso de un nuevo sistema frontal para el día jueves que dejará temperaturas mínimas de 0°C.

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