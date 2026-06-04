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"Jueves de pololeo": El romántico momento que vivió Don Jaime con su esposa en Mucho Gusto

04 jun. 2026 - 14:55 hrs.

Mientras José Antonio Neme y Karen Doggenweiler recorrían el departamento de prensa de Mega, se encontraron con Jaime Leyton, que protagonizó en vivo en el Mucho Gusto un romántico momento con su esposa.

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