Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

25 jul. 2026 - 21:08 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado 25 de julio, se registró un sismo de magnitud 3.9 a las 20:37 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 62 km al suroeste de la Mina la Escondida en la región de Antofagasta, con una profundidad de 94 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.