"Es de una inocencia peligrosa": El feroz descargo de Neme tras detención de ejecutivo bancario ligado al Tren de Aragua

03 jun. 2026 - 12:35 hrs.

José Antonio Neme no se guardó nada y lanzó una dura crítica contra el sistema financiero y la clase política chilena. Esto, tras conocerse la detención de un ejecutivo bancario implicado en una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.

En el matinal "Mucho Gusto", el periodista apuntó este miércoles a los altos mandos de la banca por su silencio ante este grave hecho. "Así como los bancos son muy buenos para cobrar, levanten la voz para decir algo que es bochornoso", manifestó.

Los descargos de Neme en el matinal "Mucho Gusto"

Para el comunicador, la respuesta del sector privado ha sido completamente insuficiente, y los acusó de querer desmarcarse de un problema estructural. "¿A ustedes les parece normal que la Asociación Nacional de Bancos no tenga nada que decir al respecto y quieran depositar la responsabilidad en un banco en particular o en un ejecutivo de cuenta en particular? Es de una inocencia peligrosa que los bancos crean que esto se trata de una persona", enfatizó.

Neme también dirigió sus dardos hacia el organismo regulador, señalando que "¿la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no tiene nada que decir al respecto?", ante un escándalo de estas características que vulnera la seguridad del sistema informático y de las oficinas bancarias.

Emplazamiento a los políticos

El conductor de Mega aprovechó las pantallas para enviar un contundente mensaje al Congreso, exigiendo acelerar las reformas legales pendientes en materia de seguridad económica. "A los políticos me gustaría decirles, con mucho respeto: voten a favor del secreto bancario y terminemos con la tramitación de la ley de inteligencia financiera de una vez por todas".

José Antonio Neme en "Mucho Gusto"

¿Qué ocurrió con el ejecutivo y el Tren de Aragua?

Esta semana, se arrestó a un ejecutivo de cuentas de un conocido banco, quien está acusado de colaborar activamente con una célula del Tren de Aragua en Chile.

Según la investigación del Ministerio Público, el empleado bancario facilitaba abrir cuentas corrientes, justificar fondos de origen ilícito y mover grandes sumas de dinero provenientes de delitos como la extorsión y el tráfico de drogas.

La clave para desarticular esta red fue la incautación del teléfono celular de una mujer apodada "Barbie", una de las líderes operativas de la banda en el país. Su dispositivo contenía conversaciones explícitas y registros de transferencias que delataron la complicidad del trabajador financiero.

Todo sobre José Antonio Neme