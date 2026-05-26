"Esos cabros no tienen vuelta": La dura reacción de Neme tras robo de vehículo que tenía un bebé en su interior en Puente Alto

26 may. 2026 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

Minutos de terror vivió una madre de la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana, durante la noche del pasado lunes tras ser víctima de un portonazo. El miedo de la mujer no fue porque se llevaran su auto, sino porque al interior se encontraba su bebé de apenas cuatro meses.

La víctima no opuso resistencia frente al actuar de los antisociales; es más, les pidió sacar a su hijo del vehículo. Sin embargo, los sujetos no la dejaron y se llevaron el auto con el bebé a bordo. A pesar de la gravedad de este hecho, el vehículo fue hallado a corta distancia con el lactante a bordo, quien pudo volver a los brazos de su madre.

"No sé si estos muchachos tienen algún tipo de futuro"

Durante la emisión de Mucho Gusto, José Antonio Neme se tomó unos minutos para referirse a este caso que indigna a la opinión pública.

"Yo no sé si estos muchachos tienen, lamentablemente, algún tipo de futuro. Lo digo honestamente", partió diciendo el conductor del matinal de Mega.

"Puedo comprender un poco el origen, la precariedad si es que existe, pero cuando tú ya llegas a una situación intelectual, un adolescente que ni siquiera es consciente de que hay una guagüita adentro de un auto con una mujer que quiere sacar la guagua, ¿qué vas a hacer con ese niño?", agregó Neme.

Luego, el conductor de Mucho Gusto aludió a que "probablemente, hay también la ingesta de mucha droga, a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de que hay un ser vivo adentro del auto".

"Yo creo que el que se roba el auto puede que tenga un camino de rehabilitación, quiero creerlo, pero cuando hay una mujer que grita, déjenme sacar al niño y aun así no lo permiten, yo creo que esos cabros no tienen vuelta", concluyó el animador de Mucho Gusto.

Posible condena

Más allá de la condena pública, este tipo de delitos tiene consecuencias penales específicas y de alta gravedad. Precisamente para sancionar estos hechos, en 2019 se promulgó la Ley N° 21.170, conocida como "Ley Antiportonazos".

La normativa, impulsada durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y publicada en el Diario Oficial, incorporó el Artículo 455 bis al Código Penal. Dicho artículo establece que si durante el robo de un vehículo se encuentra en su interior un infante o una persona que no pueda abandonarlo por sus propios medios y el delincuente inicia la marcha, se le aplica la pena de presidio mayor en sus grados medio a máximo, lo que significa un castigo que va desde los 10 años y un día hasta los 20 años de cárcel.

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