Todo lo que debes saber del Subsidio Eléctrico tras apertura de quinta convocatoria

26 may. 2026 - 12:00 hrs.

El Ministerio de Energía abrió este martes 26 de mayo un nuevo proceso de postulaciones al Subsidio Eléctrico, un apoyo diseñado para cubrir una parte de las boletas de luz de los hogares más vulnerables, durante el segundo semestre de 2026.

Para acceder a este beneficio económico, cuya entrega iniciará en septiembre, los usuarios deben cumplir con requisitos socioeconómicos y comerciales dentro de los plazos establecidos por el Gobierno.

¿Qué necesito para postular al Subsidio Eléctrico?

De acuerdo a ChileAtiende, el trámite debe ser realizado por un integrante del hogar mayor de 18 años, quien deberá verificar que el grupo familiar cumpla con las siguientes condiciones:

Pertenecer al tramo del 0% al 40% de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), con información vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.

Ser cliente residencial (propietario o arrendatario) y tener la cuenta de la luz al día, o contar con un convenio de pago regularizado a más tardar el 22 de junio de 2026.

Los hogares con al menos una persona inscrita en el Registro de Personas Electrodependientes (vigente a marzo de 2026) postulan automáticamente. Solo deben estar en el RSH, sin importar a qué tramo socioeconómico pertenezcan.

¿Cuáles son los montos que entrega el Subsidio Eléctrico?

El valor del descuento puede variar en base a la cantidad de integrantes que conforman el hogar según el RSH. Para esta quinta convocatoria, los montos totales son:

Reciben $17.346: si el hogar es de un integrante.

si el hogar es de un integrante. Reciben $22.548: si el hogar es de dos a tres integrantes.

si el hogar es de dos a tres integrantes. Reciben $32.224: si el hogar es de cuatro o más integrantes.

El monto asignado no rebaja la cuenta de una sola vez. Es decir, si un hogar de un integrante recibe $17.346, ese saldo se dividirá en seis cuotas de $2.891 mensuales, conforme al periodo de facturación de la empresa o cooperativa eléctrica.

¿Cómo se postula al Subsidio Eléctrico?

El proceso de solicitud estará abierto hasta el viernes 5 de junio. Los interesados pueden realizarlo a través de la plataforma oficial (pulsa aquí), ingresando con la Clave Única y completando el formulario con los siguientes datos:

Región y comuna de residencia.

Nombre de la empresa o cooperativa eléctrica.

Número de cliente exacto (incluyendo dígito verificador, puntos o guiones, tal cual aparece en la boleta).

Correo electrónico y teléfono de contacto.

Quienes no puedan realizar el trámite por internet, tienen la opción de solicitar el subsidio a través de la Ventanilla Única Social o acudiendo a los canales presenciales y telefónicos de la red ChileAtiende.

¿Cuándo se publican los resultados del Subsidio Eléctrico?

Los resultados oficiales de la quinta convocatoria se entregarán durante el mes de agosto de 2026, cuando se publicará la nómina de beneficiarios en la web del subsidio.

Además, quienes hayan ingresado correctamente su correo electrónico, recibirán la confirmación de adjudicación por esa vía.

Tras la publicación, se habilitará un plazo de 15 días hábiles para presentar recursos de reposición en caso de rechazo, o para actualizar datos en caso de cambio de domicilio.

Todo sobre Subsidio Eléctrico